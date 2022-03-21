"Позорная страница истории шахмат": Гроссмейстер Карякин не верит в возможность выиграть апелляцию по делу о дисквалификации

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не верит в возможность выиграть апелляцию в европейских судах по делу о шестимесячном отстранении. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Совершенно не верю в европейские суды, в текущей геополитической ситуации суд встанет против России. Конечно, я обсужу этот вопрос с адвокатами. Может быть, мы об этом подумаем. Дальше буду оставаться спортсменом, готовиться к соревнованиям. Хотя, конечно, это абсолютно позорная страница истории шахмат, потому что я такого за 150-летнюю историю нашего прекрасного вида спорта не припомню", — сказал Карякин.