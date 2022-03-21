"Позорная страница истории шахмат": Гроссмейстер Карякин не верит в возможность выиграть апелляцию по делу о дисквалификации
Ранее россиянин публично выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.
Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не верит в возможность выиграть апелляцию в европейских судах по делу о шестимесячном отстранении. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Совершенно не верю в европейские суды, в текущей геополитической ситуации суд встанет против России. Конечно, я обсужу этот вопрос с адвокатами. Может быть, мы об этом подумаем. Дальше буду оставаться спортсменом, готовиться к соревнованиям. Хотя, конечно, это абсолютно позорная страница истории шахмат, потому что я такого за 150-летнюю историю нашего прекрасного вида спорта не припомню", — сказал Карякин.
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В понедельник российского спортсмена дисквалифицировали на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Отстранение продлится до 21 сентября.
Из-за отстранения россиянин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.
ФИДЕ