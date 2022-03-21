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21 марта, 14:11

В "Рубине" сообщили, что клуб может остаться без легионеров до конца сезона

Сейчас в заявке команды находится пять иностранных футболистов, ещё трое уже выступают за другие клубы.

Казанский "Рубин" может остаться без легионеров до конца текущего сезона из-за правила ФИФА, которое позволяет игрокам уходить из клубов РПЛ до июля 2022 года. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.

"Думаю, нас покинут ещё три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут", — заявил Яровинский.

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Отметим, что сейчас в заявке "Рубина" числится пять иностранных футболистов. Ещё три игрока — Филип Уремович, Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер — команду покинули, воспользовавшись правилом ФИФА.

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ФК "Рубин"

Шамиль Гаджиев

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