"Матч ТВ": Семье Кварацхелии угрожают из-за его выступлений за "Рубин"

По информации источника, родные и близкие игрока столкнулись с давлением в связи с этим. Сам футболист, вероятнее всего, не вернётся в Россию после игр сборной Грузии, которая проведёт матчи против команд Боснии и Герцеговины и Албании в ближайшие дни.