"Матч ТВ": Семье Кварацхелии угрожают из-за его выступлений за "Рубин"
Футболист с большой долей вероятности не вернётся в Россию после матчей за сборную Грузии.
Семье полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии поступают угрозы из-за его выступлений в российском клубе. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, родные и близкие игрока столкнулись с давлением в связи с этим. Сам футболист, вероятнее всего, не вернётся в Россию после игр сборной Грузии, которая проведёт матчи против команд Боснии и Герцеговины и Албании в ближайшие дни.
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Добавим, что Хвича Кварацхелия является игроком "Рубина" с 2019 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 19 матчах чемпионата России и отметился двумя голами.
ФК "Рубин"