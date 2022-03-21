Доброволец из Франции Кастель — о пропаганде Запада: Вычеркнули из истории 8 лет войны

Военный подчеркнул, что западные страны забыли о 15 тысячах убитых, десятках тысяч раненых и ежедневных страданиях всего населения Донецка и Луганска.

Французский доброволец Эрван Кастель рассказал о пропаганде западных СМИ. Видео © t.me / shot_shot

Разговор о ситуации на Украине западные СМИ начинают с Крыма, про войну в Донбассе в 2014 году они больше не говорят, тем самым они показывают свою непорядочность. Об этом рассказал 58-летний ветеран французской армии Эрван Кастель, прибывший в ряды Народной милиции ДНР в феврале 2014 года, в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"В разговоре об украинском кризисе на Западе любят начинать описание проблемы с Крыма — про Майдан больше никто не говорит. Они больше не упоминают войну в Донбассе. Я считаю, что это в высшей степени непорядочно", — сказал он.

По мнению Кастеля, западные страны манипулируют обществом, поскольку они вычеркнули из истории восемь лет войны, 15 тысяч убитых, десятки тысяч раненых и ежедневные страдания всего населения Донецка и Луганска. Это, уверен француз, "не что иное, как преступная пропаганда". При этом он отметил, что на Западе есть люди, которые ищут подлинную информацию самостоятельно.

Кроме того, Кастель уверен, что спецоперация РФ могла бы закончиться гораздо раньше, украинские силовики отказываются сражаться на открытой местности. ВСУ "укрываются в населённых пунктах, в городах, и уже из этих городов удерживают оборонительные позиции", сказал он.