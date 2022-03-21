Суд запретил Facebook и Instagram в России

Решение о запрете "Инстаграма" и "Фейсбука" должно быть исполнено немедленно, при этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.

Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук", а вот против мессенджера WhatsApp такие требования попросили не принимать "ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации".