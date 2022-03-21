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21 марта, 13:49
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Суд запретил Facebook и Instagram в России

Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.

Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей "Инстаграм"* и "Фейсбук"* (компания Meta Platforms*) экстремистской и запретил их на территории России.

"Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta", — огласила вердикт судья Ольга Солопова.

Решение о запрете "Инстаграма" и "Фейсбука" должно быть исполнено немедленно, при этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук", а вот против мессенджера WhatsApp такие требования попросили не принимать "ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации".

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Pexels

Александра Вишнякова

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