Суд запретил Facebook и Instagram в России
Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.
Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей "Инстаграм"* и "Фейсбук"* (компания Meta Platforms*) экстремистской и запретил их на территории России.
"Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta", — огласила вердикт судья Ольга Солопова.
Решение о запрете "Инстаграма" и "Фейсбука" должно быть исполнено немедленно, при этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.
Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук", а вот против мессенджера WhatsApp такие требования попросили не принимать "ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации".
* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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