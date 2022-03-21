Российский БДК "Орск" с военной техникой впервые вошёл в порт Бердянска

Судно доставило бронетранспортёры, которые после выгрузки выдвигаются к пунктам дислокации российских сил в ходе проходящей на Украине "Операции Z".

БРК "Орск" впервые доставил в порт Бердянска российскую военную технику. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск" стал первым боевым кораблём РФ, зашедшим в порт Бердянска. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

В морскую гавань он доставил военную технику, которую разгружали не совсем обычным способом — с помощью портовых кранов. Этот процесс запечатлён в сюжете: бронетранспортёры выстраиваются в колонну и выдвигаются к пунктам дислокации российских сил. По данным телеканала, в общем счёте в операции участвует десять БДК.

"Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянска — это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах. Использовать уже инфраструктуру порта Бердянска в полном объёме", — сказал один из офицеров ЧФ РФ.