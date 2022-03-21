Минпромторг: Спрос на сахар в России снизился почти на 30%
При этом федеральные сети также зафиксировали наценку на сахар не более 5%, а в мелких локальных сетях товар продаётся "обычными темпами по рыночной цене".
После ажиотажного спроса на сахар в конце февраля – начале марта объём продаж этого продукта в крупных торговых сетях снизился на 29%. При этом отгрузки товара продолжаются в необходимом объёме. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.
"Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объёмы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объём продаж снизился на 29%", — говорится в сообщении ведомства.
При этом федеральные сети также зафиксировали наценку на сахар не более 5%, а в мелких локальных сетях и несетевой торговле продукт есть в наличии в течение дня и продаётся "обычными темпами по рыночной цене".
Ранее Лайф писал о том, что на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицит сахара в России не ожидается, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил, что россиянам нет надобности бежать в магазины и закупать туалетную бумагу, гречку, сахар.
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