Минпромторг: Спрос на сахар в России снизился почти на 30%

После ажиотажного спроса на сахар в конце февраля – начале марта объём продаж этого продукта в крупных торговых сетях снизился на 29%. При этом отгрузки товара продолжаются в необходимом объёме. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

"Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объёмы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объём продаж снизился на 29%", — говорится в сообщении ведомства.