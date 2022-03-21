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21 марта, 13:28

Четыре футболиста пропустят мартовский сбор сборной России

В их число попал молодой полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.

Сразу четыре футболиста не смогут принять участие в учебно-тренировочном сборе сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В их число вошли полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и нападающий "Динамо" Фёдор Смолов. Оба игрока восстанавливаются после перенесённых заболеваний. Участие также не примут Антон Заболотный из ЦСКА и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. При этом в национальную команду уже вызваны полузащитник "Рубина" Константин Кучаев и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.

"Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор ещё одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную", — отметил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

СЭ: Захарян пропустит мартовский сбор сборной России по решению медицинского штаба

СЭ: Захарян пропустит мартовский сбор сборной России по решению медицинского штаба

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по футболу проведёт сбор команды с 21 по 27 марта в Москве.

Шамиль Гаджиев

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