Четыре футболиста пропустят мартовский сбор сборной России

Сразу четыре футболиста не смогут принять участие в учебно-тренировочном сборе сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В их число вошли полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и нападающий "Динамо" Фёдор Смолов. Оба игрока восстанавливаются после перенесённых заболеваний. Участие также не примут Антон Заболотный из ЦСКА и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. При этом в национальную команду уже вызваны полузащитник "Рубина" Константин Кучаев и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.

"Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор ещё одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную", — отметил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.