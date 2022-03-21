СЭ: Захарян пропустит мартовский сбор сборной России по решению медицинского штаба

По информации издания, такое решение принял медицинский штаб национальной команды. При этом, что стало причиной, не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что сбор команды Валерия Карпина может пропустить нападающий Фёдор Смолов, перенесший недавно ангину. При этом решение о его участии будет приниматься непосредственно на базе сборной России в Новогорске.