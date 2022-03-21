СЭ: Захарян пропустит мартовский сбор сборной России по решению медицинского штаба
Ранее стало известно, что в сборе может не принять участие форвард Фёдор Смолов, переболевший ангиной.
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пропустит ближайший сбор сборной России по футболу, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, такое решение принял медицинский штаб национальной команды. При этом, что стало причиной, не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что сбор команды Валерия Карпина может пропустить нападающий Фёдор Смолов, перенесший недавно ангину. При этом решение о его участии будет приниматься непосредственно на базе сборной России в Новогорске.
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РФС / Михаил Шапаев