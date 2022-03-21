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21 марта, 12:59

СЭ: Захарян пропустит мартовский сбор сборной России по решению медицинского штаба

Ранее стало известно, что в сборе может не принять участие форвард Фёдор Смолов, переболевший ангиной.

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пропустит ближайший сбор сборной России по футболу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, такое решение принял медицинский штаб национальной команды. При этом, что стало причиной, не сообщается.

Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

Ранее Лайф сообщал, что сбор команды Валерия Карпина может пропустить нападающий Фёдор Смолов, перенесший недавно ангину. При этом решение о его участии будет приниматься непосредственно на базе сборной России в Новогорске.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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