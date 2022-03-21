Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

По информации издания, форвард совсем недавно переболел ангиной, из-за чего не попал в стартовый состав "Динамо" на матч против "Ростова". После игры он пообщался с Валерием Карпиным. В итоге они договорились, что игрок приедет на базу национальной команды в Новогорске, где и будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе.