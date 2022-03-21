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21 марта, 10:53

Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

В ближайшее время форвард прибудет в расположение национальной команды, где и будет решаться этот вопрос.

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов может пропустить сбор национальной команды России по футболу, который пройдёт в Москве. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, форвард совсем недавно переболел ангиной, из-за чего не попал в стартовый состав "Динамо" на матч против "Ростова". После игры он пообщался с Валерием Карпиным. В итоге они договорились, что игрок приедет на базу национальной команды в Новогорске, где и будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе.

Работа продолжается: Сборная России проведёт сборы в Москве

Работа продолжается: Сборная России проведёт сборы в Москве

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по футболу проведёт сбор команды с 21 по 27 марта в Москве. В число вызванных на него игроков попал Фёдор Смолов, который зимой перешёл из "Локомотива" в "Динамо".

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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