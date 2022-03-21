Вице-премьер Абрамченко: Запасов гречки и сахара в России достаточно

По её словам, высокий спрос на подобные продукты только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Она также отметила, что сейчас в ряде регионов проходит плановое проведение посевной кампании 2022 года.

Запасов сахара и гречневой крупы в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Ещё в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой", — сказала она в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, ажиотажный спрос на подобные продукты только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Вице-премьер также подчеркнула, что сейчас в ряде регионов страны проходит плановое проведение посевной кампании 2022 года.