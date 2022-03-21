Вице-премьер Абрамченко: Запасов гречки и сахара в России достаточно
По её словам, высокий спрос на подобные продукты только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Она также отметила, что сейчас в ряде регионов проходит плановое проведение посевной кампании 2022 года.
Запасов сахара и гречневой крупы в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Ещё в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой", — сказала она в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
По её словам, ажиотажный спрос на подобные продукты только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Вице-премьер также подчеркнула, что сейчас в ряде регионов страны проходит плановое проведение посевной кампании 2022 года.
"Гречихой планируем засеять 1 миллион 32 тысяч га, что на 50 тысяч га больше площади прошлого года. А сахарной свеклой — 1 миллион 70 тысяч га, что на 66 тысяч га больше площади прошлого года", — уточнила Абрамченко.
Ранее Лайф писал о том, что на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицит сахара в России не ожидается. По его словам, запасов достаточно. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что россиянам нет надобности бежать в магазины и закупать туалетную бумагу, гречку, сахар.
ТАСС / Кирилл Кухмарь