"Это будет уже крайняя мера": Глава ВФЛА выступила против ультиматума World Athletics

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова не поддерживает идею выдвижения ультиматума Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу отстранения наших спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает RT.

"Возможен ли ультиматум с нашей стороны? Сложно сказать. Обычно они не приносят желаемых результатов. Это будет уже крайняя мера, которая ведёт к разрыву. Я не сторонница таких категоричных методов, считаю, что нужно действовать по-другому", — сказала Привалова.

На прошлой неделе российские спортсмены направили письмо в адрес ВФЛА, попросив вмешаться в ситуацию с отстранением от международных турниров. Подписавшие документ спортсмены предлагают федерации обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).