"Это будет уже крайняя мера": Глава ВФЛА выступила против ультиматума World Athletics
Ранее спортсменов из России и Белоруссии отстранили от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова не поддерживает идею выдвижения ультиматума Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу отстранения наших спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает RT.
"Возможен ли ультиматум с нашей стороны? Сложно сказать. Обычно они не приносят желаемых результатов. Это будет уже крайняя мера, которая ведёт к разрыву. Я не сторонница таких категоричных методов, считаю, что нужно действовать по-другому", — сказала Привалова.
На прошлой неделе российские спортсмены направили письмо в адрес ВФЛА, попросив вмешаться в ситуацию с отстранением от международных турниров. Подписавшие документ спортсмены предлагают федерации обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.
ТАСС / Щербак Александр