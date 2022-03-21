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21 марта, 11:44
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Конгрессвумен США Грин выступила за отказ от денежной помощи Украине из-за нацистов

Украинские военные пытают собственный народ, а Вашингтон должен потребовать от Зеленского остановить это, подчеркнула парламентарий.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин осудила решение властей Соединённых Штатов выделить Украине денежную помощь, заявив, что средства могут попасть к нацистским группировкам. Об этом она написала в своём твиттере.

"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадёт к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", — написала Грин.

Конгрессмен подчеркнула, что украинские военные пытают собственный народ, а власти США должны потребовать от президента Украины Владимира Зеленского остановить это.

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А ранее Лавров заявил, что слова Зеленского о неподдержке неонацистов противоречат его действиям. Министр признался, что ему сложно воспринимать всерьёз политику украинского руководства, когда их президент лично покровительствует подобным тенденциям.

Обложка ©

Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

Григорий Воронцов

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