Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин осудила решение властей Соединённых Штатов выделить Украине денежную помощь, заявив, что средства могут попасть к нацистским группировкам. Об этом она написала в своём твиттере.

"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадёт к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", — написала Грин.

Конгрессмен подчеркнула, что украинские военные пытают собственный народ, а власти США должны потребовать от президента Украины Владимира Зеленского остановить это.