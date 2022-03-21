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21 марта, 11:31
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Комиссия кабмина одобрила закон о признании участников "Операции Z" ветеранами

Это даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другие преимущества.

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение "Единой России" признать участников "Операции Z" на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно тексту документа, лица, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции в Незалежной, а также Донецкой и Луганской народных республиках, получают статус ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий. Это даст им право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

1
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АНДРЕЙ СЭРсегодня в 12:20

3400 хватит на все )))))

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