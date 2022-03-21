Комиссия кабмина одобрила закон о признании участников "Операции Z" ветеранами

Это даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и другие преимущества.

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение "Единой России" признать участников "Операции Z" на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно тексту документа, лица, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции в Незалежной, а также Донецкой и Луганской народных республиках, получают статус ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий. Это даст им право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества.