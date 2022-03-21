Три человека погибли при подрыве автомобиля в посёлке Мангуш в ДНР

Три человека погибли при подрыве автомобиля в пункте Мангуш в ДНР. Об этом заявил штаб территориальной обороны республики в своём телеграм-канале.

"В районе Мангуша, объезжая разрушенный мост по гуманитарному коридору, подорвался легковой автомобиль, в котором находилось три человека, включая двоих детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелись две машины, находившиеся рядом. На данный момент количество пострадавших уточняется. По предварительной версии, сработала противотанковая мина. На месте подрыва работают спасатели МЧС Донецкой Народной Республики.