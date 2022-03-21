Три человека погибли при подрыве автомобиля в посёлке Мангуш в ДНР
Среди жертв два ребёнка, количество пострадавших уточняется. Известно также, что загорелись две машины, находившиеся рядом.
Три человека погибли при подрыве автомобиля в пункте Мангуш в ДНР. Об этом заявил штаб территориальной обороны республики в своём телеграм-канале.
"В районе Мангуша, объезжая разрушенный мост по гуманитарному коридору, подорвался легковой автомобиль, в котором находилось три человека, включая двоих детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что загорелись две машины, находившиеся рядом. На данный момент количество пострадавших уточняется. По предварительной версии, сработала противотанковая мина. На месте подрыва работают спасатели МЧС Донецкой Народной Республики.
Ранее жителей Болгарии призвали к бдительности из-за дрейфующих в Чёрном море мин ВМС Украины. Властями республики также были приняты необходимые меры по контролю над морскими границами страны и готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию взрывных объектов.
ТАСС / Тришин Николай