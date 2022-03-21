Новак: Россию мало затронул отказ США и Британии от импорта нефти

Решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов окажет незначительное влияние на РФ, ведь поставки в эти страны не были большими. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"США и Великобритания приняли решение об отказе от поставок российских энергетических ресурсов. Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли", — сказал он, выступая в Госдуме.

Новак уточнил, что в Соединённые Штаты Россия поставляла 3% от общего количества экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам. Добыча газа и нефти в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил вице-премьер. При этом он признал, что Россия столкнулась с нарушениями логистических цепочек, вопросами страхования судов, финансирования и оплаты, но они сейчас решаются.