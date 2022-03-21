Новак: Россию мало затронул отказ США и Британии от импорта нефти
Добыча газа и нефтепродуктов в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил вице-премьер, признав наличие некоторых проблем, которые сейчас решаются.
Решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов окажет незначительное влияние на РФ, ведь поставки в эти страны не были большими. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"США и Великобритания приняли решение об отказе от поставок российских энергетических ресурсов. Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли", — сказал он, выступая в Госдуме.
Новак уточнил, что в Соединённые Штаты Россия поставляла 3% от общего количества экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам. Добыча газа и нефти в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил вице-премьер. При этом он признал, что Россия столкнулась с нарушениями логистических цепочек, вопросами страхования судов, финансирования и оплаты, но они сейчас решаются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что эмбарго на российскую нефть ударит по всем. По его словам, европейцам придётся особенно тяжело, а вот американцы "останутся при своих" и будут себя чувствовать гораздо лучше.
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