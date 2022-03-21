В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги с помощью информации о санкциях
Злоумышленники могут предложить жертве успеть взять кредит по низкой процентной ставке, а также сообщить о вероятности якобы полного запрета на снятие наличных со счетов.
Телефонные мошенники стали использовать информацию о санкциях против РФ для похищения денег россиян. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.
"Ранее незнакомцы, называвшие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платёжной системы", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Подчёркивается, что злоумышленники могут предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке, а также сообщить о вероятности якобы полного запрета на снятие наличных со счетов. В МВД России призвали граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых требуется совершить финансовые операции.
Ранее бывший оперативник Игнатов рассказал, как распознать "ряженых мошенников". По его словам, они могут обладать очень хорошими средствами печати, что позволяет делать похожие на настоящие удостоверения или документы. Экс-полицейский уточнил, какое действие обратит их в бегство.
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