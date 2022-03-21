В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги с помощью информации о санкциях

Телефонные мошенники стали использовать информацию о санкциях против РФ для похищения денег россиян. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.

"Ранее незнакомцы, называвшие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платёжной системы", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подчёркивается, что злоумышленники могут предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке, а также сообщить о вероятности якобы полного запрета на снятие наличных со счетов. В МВД России призвали граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых требуется совершить финансовые операции.