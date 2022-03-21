СБР обратится в суд в случае полного отстранения со стороны IBU

"Если будет лишение нас членства и не будет зависящих от нас критериев — это нелогичная ситуация и юридически ни на чём не основана. Конечно, мы подготовим ответ в установленные сроки совместно с юристами и сформулируем наше мнение, если решение (о лишении членства. — Прим. Лайфа) вступит в силу, то будет ещё один иск, на сегодняшний день нет причин в соответствии с конституцией IBU, по которым нас могли бы отстранять", — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.