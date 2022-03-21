СБР обратится в суд в случае полного отстранения со стороны IBU
По его словам, никаких критериев для принятия данного решения у чиновников не имеется.
Союз биатлонитов России (СБР) будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если решение Международного союза биатлонистов об отстранении нашей организации вступит в силу. Об этом заявил глава СБР Виктор Майгуров.
"Если будет лишение нас членства и не будет зависящих от нас критериев — это нелогичная ситуация и юридически ни на чём не основана. Конечно, мы подготовим ответ в установленные сроки совместно с юристами и сформулируем наше мнение, если решение (о лишении членства. — Прим. Лайфа) вступит в силу, то будет ещё один иск, на сегодняшний день нет причин в соответствии с конституцией IBU, по которым нас могли бы отстранять", — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и спортсменов из нашей страны от участия в международных турнирах под эгидой организации. Аналогичные меры применены и по отношению к Белорусской федерации биатлона.