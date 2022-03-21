Глава МИД Германии: ЕС собирается выделить Киеву дополнительный €1 млрд для закупки оружия

Евросоюз собирается выделить Украине дополнительный миллиард евро для закупок оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие", — сказала Бербок журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

Она отметила, что в случае закупок Киевом оружия у немецких производителей Берлин сделает всё возможное, чтобы сделка прошла оперативно. Бербок добавила, что по соображениям безопасности детали поставок не будут раскрываться публично.