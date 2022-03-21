Пушилин: В Мариуполе остаются несколько тысяч представителей нацбатов

Говорить о том, что националисты покинут город в ближайшие дни, не приходится, — до момента, когда Мариуполь станет полностью безопасным, может пройти ещё больше недели, заметил глава ДНР.

В Мариуполе остаются несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Пока можно говорить, что ещё несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".