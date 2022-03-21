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21 марта, 10:53
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Пушилин: В Мариуполе остаются несколько тысяч представителей нацбатов

Говорить о том, что националисты покинут город в ближайшие дни, не приходится, — до момента, когда Мариуполь станет полностью безопасным, может пройти ещё больше недели, заметил глава ДНР.

В Мариуполе остаются несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Пока можно говорить, что ещё несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин заметил, что говорить о том, что националисты покинут город в ближайшие дни, не приходится, — до момента, когда Мариуполь станет полностью безопасным, может пройти ещё больше недели. Также глава ДНР добавил, что у горожан отсутствует информация о существовании гуманитарных коридоров.

В Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева

В Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук, отвечая на предложение Минобороны РФ, заявила, что в Мариуполе ни о какой сдаче оружия речь идти не может. По её словам, об этом было сообщено российской стороне.

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VK / ДНР онлайн

Артур Лапсаков

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