Москалькова назвала неохолокостом беспрецедентную русофобию на Западе

21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Но сейчас по всему миру ущемляются права россиян, подчеркнула омбудсмен.

Масштабы развивающейся на Западе русофобии настолько беспрецедентны, что её можно назвать новым неохолокостом, когда всё направлено на растаптывание культуры и людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

21 марта ООН провозглашено Международным днём борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Но сегодня по всему миру происходит беспрецедентное ущемление прав россиян по признаку национальности, подчеркнула Москалькова.

"Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом. Когда всё направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание", — говорится в её заявлении в телеграм-канале.

Так, в мире дискриминируют представителей мировой культуры российского происхождения, перестают обучать русских детей, отчисляют студентов из университетов. Омбудсмен также упомянула запрет на посещение ресторанов и отказ в медпомощи россиянам. Причём эта "отвратительная" тенденция на Западе началась не сегодня.

"Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком", — подчеркнула омбудсмен.

И хотя сегодня происходит "политизация правозащитной повестки", на международной арене позицию РФ услышали верховный комиссар ООН, канцлер Германии, чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, президент Турции и многие другие. По словам Москальковой, они осуждают и призывают прекратить русофобию.