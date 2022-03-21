Как сейчас живёт уборщица, ставшая главой села в Костромской области

Бывшая уборщица Марина Удгодская, которая в 2020 году стала главой села в Костромской области, справляется со своими обязанностями в силу возможностей. О том, как сейчас обстоят дела в населённом пункте, узнал журналист kp.ru Владимир Ворсобин.

После свалившейся на Удгодскую популярности жители Повалихина поняли, что им это только на руку. В планах у новоиспечённой руководительницы было много преобразований, и некоторые из них удалось воплотить в жизнь. Так, у местных появился пляж, для разработки песчаного карьера нашли инвестора, а один бизнесмен подарил селу новую детскую площадку.

Однако далеко не всё так радужно, и денег в населённом пункте практически нет. Продукты в селе со временем только подорожали, и местным пенсионерам приходится жить в долг. Удгодская и не скрывала, что ничего не понимает в делопроизводстве, а искать теперь нового кандидата — слишком затратно. При этом документами занимается бухгалтер, а для решения проблем местные ездят в районный центр.

Журналист напомнил Удгодской, что в Госдуме появился законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления", который уже одобрили в Совете Федерации. Узнав, что она оказалась последним кандидатом "от народа", Марина растерялась.

Удгодская, может, и продолжит служить в администрации, только получать будет меньше. На вопросы, какой у деревни бюджет и сколько зарабатывает её бухгалтер, бывшая уборщица так и не ответила.