МО РФ показало видео уничтожения центра подготовки штурмовых войск ВСУ под Житомиром

На представленном видео запечатлён объективный контроль нанесения удара высокоточным оружием по центру. В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наёмники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.

МО РФ: Более 100 военных и наёмников уничтожены при обстреле базы ВСУ под Житомиром

А ранее в Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева. Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.