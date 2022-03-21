МО РФ показало видео уничтожения центра подготовки штурмовых войск ВСУ под Житомиром
В результате нанесения удара высокоточным оружием был разбит личный состав батальона, иностранные инструкторы и наёмники, а также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.
Уничтожение центра подготовки штурмовых войск ВСУ в Житомирской области. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.
На представленном видео запечатлён объективный контроль нанесения удара высокоточным оружием по центру. В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наёмники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.
А ранее в Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева. Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.
Кадр видео Минобороны РФ