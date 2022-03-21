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Опубликовано 21 марта 2022, 10:30
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МО РФ показало видео уничтожения центра подготовки штурмовых войск ВСУ под Житомиром

В результате нанесения удара высокоточным оружием был разбит личный состав батальона, иностранные инструкторы и наёмники, а также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.

Уничтожение центра подготовки штурмовых войск ВСУ в Житомирской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.

На представленном видео запечатлён объективный контроль нанесения удара высокоточным оружием по центру. В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наёмники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника.

МО РФ: Более 100 военных и наёмников уничтожены при обстреле базы ВСУ под Житомиром
МО РФ: Более 100 военных и наёмников уничтожены при обстреле базы ВСУ под Житомиром

А ранее в Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева. Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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