Суд приговорил блогера Била к году и двум месяцам колонии за массовое ДТП в центре Москвы
Также подсудимый лишён права управлять любыми транспортными средствами на три года. Адвокат пранкера Сергей Жорин не согласился с решением инстанции и заявил, что будет его обжаловать.
Блогер Эдвард Бил в зале суда после оглашения приговора. Видео © Telegram-канал SHOT
Пресненский районный суд города Москвы приговорил блогера Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии за массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.
"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Бил Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении преступления, <...> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказано в решении суда.
Также блогера лишили права управлять транспортными средствами на три года. Бил был взят под стражу в зале суда, а на вопросы журналистов отвечать отказался. Его адвокат Сергей Жорин написал в телеграм-канале, что считает приговор несправедливым и защита будет его обжаловать.
Напомним, ДТП с участием пранкера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
Кадр из видео телеграм-канала SHOT