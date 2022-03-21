Суд приговорил блогера Била к году и двум месяцам колонии за массовое ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил в зале суда после оглашения приговора. Видео © Telegram-канал SHOT

Пресненский районный суд города Москвы приговорил блогера Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии за массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Бил Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении преступления, <...> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказано в решении суда.