Meta заявила о смене политики и недопустимости русофобии

Американская корпорация Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, заявила о смене политики, в рамках которой более не разрешается публиковать русофобные высказывания и призывы к насилию против российских граждан. Об этом заявила представитель компании, выступая в Тверском суде по делу о запрете деятельности Meta в России.

"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", — сказала она, попросив отказать в удовлетворении иска.

Представитель корпорации уточнила, что сервисами компании пользуется два миллиарда человек по всему миру и участие миллионов российских пользователей является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

"Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность", — сказала она.