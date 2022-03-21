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21 марта, 10:21
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Meta заявила о смене политики и недопустимости русофобии

В компании подчеркнули, что использование сервисов компании миллионами российских граждан является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

Американская корпорация Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, заявила о смене политики, в рамках которой более не разрешается публиковать русофобные высказывания и призывы к насилию против российских граждан. Об этом заявила представитель компании, выступая в Тверском суде по делу о запрете деятельности Meta в России.

"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", — сказала она, попросив отказать в удовлетворении иска.

Представитель корпорации уточнила, что сервисами компании пользуется два миллиарда человек по всему миру и участие миллионов российских пользователей является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

"Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность", — сказала она.

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Ранее Лайф рассказал, что Meta просит суд прекратить рассмотрение дела о запрете деятельности в РФ. Также юристы компании просят назначить лингвистическую экспертизу тех высказываний, которые послужили основанием для обращения Генпрокуратуры России.

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Григорий Воронцов

Комментарий

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Игорь Бочковсегодня в 10:36

Когда жаренный петух клюнул в одно место, то сразу изменили свою риторику. А голова для чего? Прежде чем что то сделать, надо было бы сначала подумать или голова для того чтобы есть.

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