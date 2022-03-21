"Хотелось бы и дальше собираться": В ПКР назвали фантастикой игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске
Российская команда выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков считает, что игры "Мы вместе. Спорт" прошли на фантастическом уровне. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Соревнования прошли очень хорошо. Ребята показали высокие результаты по всем видам спорта, все наши именитые спортсмены в очередной раз доказали свой класс. Очень интересные были финалы по следж-хоккею и кёрлингу, великолепно прошёл турнир по сноуборду. Тем не менее сезон у наших спортсменов ещё не закончился. В связи с пандемией были вынуждены провести все чемпионаты России после Паралимпиады в Пекине. Так что сейчас у ребят небольшой перерыв, а через четыре–пять дней уже новые турниры. Поэтому сезон завершится ближе к маю", — заявил Рожков.
На прошедших в Ханты-Мансийске играх "Мы вместе. Спорт" соревнования проводились в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на соревнованиях выступали паралимпийцы из Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Медальный зачёт выиграла наша команда, завоевавшая 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.
Ранее Лайф сообщал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
ТАСС / Григоров Гавриил