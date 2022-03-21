"Хотелось бы и дальше собираться": В ПКР назвали фантастикой игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске

"Соревнования прошли очень хорошо. Ребята показали высокие результаты по всем видам спорта, все наши именитые спортсмены в очередной раз доказали свой класс. Очень интересные были финалы по следж-хоккею и кёрлингу, великолепно прошёл турнир по сноуборду. Тем не менее сезон у наших спортсменов ещё не закончился. В связи с пандемией были вынуждены провести все чемпионаты России после Паралимпиады в Пекине. Так что сейчас у ребят небольшой перерыв, а через четыре–пять дней уже новые турниры. Поэтому сезон завершится ближе к маю", — заявил Рожков.