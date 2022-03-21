Meta просит суд прекратить рассмотрение дела о запрете деятельности в РФ

Корпорация Meta попросила Тверской суд Москвы отменить рассмотрение заявления Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности компании на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста компании, Meta является иностранным юрлицом, которое не имеет юридических представительств в России, а значит, вопрос о запрете деятельности компании не относится к компетенции российских судов.

"На этом основании просим прекратить производство по данному делу", — сказала юрист.

Кроме того, в ходе заседания представители корпорации попросили отложить рассмотрение заявления для подготовки юридической позиции. Юристы обратили внимание, что Meta не было предоставлено для этого достаточного времени. Согласно закону, компания должна была получить 15 дней, а за период, прошедший с момента поступления дела в суд, ознакомиться с более чем 500 страницами в организации не могли. Также в Meta просят назначить лингвистическую экспертизу тех высказываний, которые послужили основанием для обращения надзорного ведомства.

Представитель прокуратуры выступила против переноса заседания и прекращения производства, уточнив, что у юриста компании было достаточно времени для подготовки.