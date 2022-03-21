Медведев: "Дерусификация" европейской экономики дорогая и бессмысленная

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в Польше элитам важнее присягнуть на верность Америке, нежели помочь своим гражданам. И скоро жители поймут, что ненависть к РФ не способствует благополучию.

Польша, решив отказаться от газа, нефти и угля из России, сама нанесла себе серьёзный ущерб, который в будущем только усугубится. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале. Он напомнил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики", отметив, что это "дорого и бессмысленно". Однако Варшава теперь может не считаться с затратами, поскольку она потеряла всё из-за своей многолетней патологической русофобии, считает зампредседателя Совбеза.

"Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие "Северному потоку – 2" уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб", — написал он.

Медведев подчеркнул, что то же самое касается и других шагов, которые основываются не на экономике, а на политиканстве под видом "дерусификации". Однако, по его словам, польским элитам важнее присягнуть на верность Америке, нежели помочь своим гражданам. В этой связи ненависть к России будет поддерживаться.

"Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует", — добавил он.