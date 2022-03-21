"Ваше обращение основано на придуманной реальности": Российская чемпионка мира Наумова ответила Шварценеггеру

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила американскому актёру Арнольду Шварцнеггеру на его обращение к россиянам. Видео © YouTube / Russian Hour

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила американскому актёру Арнольду Шварценеггеру на его обращение, адресованное жителям России в связи с ситуацией на Украине.

В опубликованном на YouTube ролике спортсменка вспомнила, как восхищалась Шварценеггером, который вышел из бедной австрийской семьи, однако смог стать всемирно известным актёром и губернатором американского штата Калифорния.

"В 2015 году на турнире в США я установила мировой рекорд. Вы поздравляли меня и расспрашивали о России. Вы казались мне таким добрым, чутким и умным. Тогда я везла вам письма и фотографии детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Когда я выступала в школах, я рассказывала о вас, о моём кумире", — отметила Наумова.

Спортсменка вспомнила, как передавала актёру письма детей Донбасса, в которых они рассказывали о своей жизни и восхищались своим кумиром. Судя по всему, заметила Наумова, Шварценеггер те письма не читал.

"Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение. Вы не поработали с теми письмами, хотя обещали. Ваше обращение основано на какой-то придуманной реальности. Но правда в тех письмах, которые я тогда передала вам. Вы могли бы сами приехать в Донбасс и увидеть всё своими глазами. Я хотела бы напомнить вам, что захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам, улицы украинских городов называют именами нацистских преступников, а народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну", — добавила Наумова.

Вспомнила чемпионка и один из фильмов — "Терминатор", в котором герой Шварценеггера отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания "Скайнета". По словам спортсменки, российская "Операция Z" не имеет цели уничтожить народ Украины, а направлена против неонацистского "Скайнета", который полностью подчинил себе Незалежную.

"В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Я уверена, что там не страшнее, чем в Ираке. Арнольд, я приглашаю вас увидеть всё своими глазами. Не вставайте на сторону "Скайнета". Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками", — заметила спортсменка.