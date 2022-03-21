Полнейший абсурд: Как российского гимнаста Куляка могут дисквалифицировать из-за буквы Z на груди Отстранять наших спортсменов за всё, что только можно, — давно нормальное дело для всех международных федераций. 20 марта, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / euronews

Новая неделя — новая порция возможных и осуществляемых отстранений для спортсменов из России. Очередной "жертвой" может стать 20-летний российский гимнаст Иван Куляк. И повод в очередной раз никоим образом не связан со спортом, а вновь всё дело в политике и достаточно абсурдных решениях чиновников. Лайф рассказывает о самой странной травле российского спортсмена.

За что могут дисквалифицировать Ивана Куляка?

Во время этапа Кубка мира в Дохе Иван Куляк вышел на церемонию награждения и сами соревнования с буквой Z, которую он сделал из изоленты. Такой символ он приклеил себе на грудь и отправился на помост. Повод абсолютно понятен: Куляк таким образом решил поддержать родную для себя страну в свете последних событий на Украине. Особенно с учётом того, что среди соперников нашего спортсмена были и украинцы.

"[Идея появилась] после того, как мы увидели поведение украинцев на соревнованиях. Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым", — объяснил Куляк свой поступок в беседе с RT.

По большому счёту, это был ответ Куляка на действия украинских спортсменов. Они закутывались в флаг своей страны, выкрикивали самые разные проукраинские лозунги и в целом были, скажем мягко, не рады появлению наших гимнастов на старте в Дохе. Понять, что тем самым хотели показать и сделать атлеты из Незалежной, несложно. Очередная провокация.

Однако и к этому, видимо, пора привыкнуть, никаких проверок в отношении украинских гимнастов нет. Зато против Куляка буквально сразу инициировали дисциплинарное расследование. Видимо, буква Z теперь под запретом в Международной федерации гимнастики.

"По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF", — говорится в сообщении Фонда гимнастической этики (GEF).

Теперь же дошло до того, что Международная федерация гимнастики планирует дисквалифицировать Куляка на год. И это в тот момент, когда наших спортсменов в принципе отстранили от любых международных соревнований. Хотя гимнасты были одними из немногих, которым изначально разрешили выступать в нейтральном статусе. Теперь же нет и этого. И, видимо, федерация в очередной раз пошла по антироссийскому пути.

Не стоит забывать кейсы Дины Авериной на Олимпиаде в Токио или же Ангелины Мельниковой на ЧМ-2021 в Японии. Там наших спортсменок нагло и бесцеремонно засуживали, и всё это под началом именно Международной федерации гимнастики. Так что удивляться новым санкциям против россиян, наверное, не стоит.

Гимнастка Дина Аверина на Олимпиаде в Японии, 2020 год. Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis

"Я не сделал ничего нарушительного"

С другой стороны, требование дисквалифицировать Куляка не может не вызывать шока. Отбрасывая эмоции в сторону, действительно непонятно, почему раз за разом федерации не стесняются открыто смешивать спорт с политикой и выносить максимально жёсткие вердикты именно против россиян. Сам Куляк, разумеется, с возможной дисквалификацией не согласен.

"Я вообще считаю несправедливым меня отстранять. Я не сделал ничего нарушительного. Я же не нарушил ни одного из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране", — сказал Куляк.

У него, как и у всех нас, есть вопрос: а что же с украинцами? Будут ли к ним какие-то санкции применяться? Или же это "другое"? На этот вопрос, кажется, ответила старший тренер нашей национальной команды Валентина Родионенко, вспомнив тот самый старт в Дохе.

"Хочу сказать, что такого унижения за всю свою очень долгую тренерскую карьеру я никогда не испытывала, даже после нашего бойкота Олимпийских игр в США в 1984 году ничего подобного не было. В Катаре унижали не нас, унижали страну нашу. В Дохе я подошла к представителю FIG и спросила, почему украинцы так себя ведут на помосте, на что мне тот ответил, что ничего не может с этим поделать", — заявила Родионенко.

Вот такой вот "спорт вне политики". Об этой фразе, наверное, уже пора бы позабыть, ибо обратных примеров с каждым днём становится всё больше. По большому счёту, Куляк ничего не нарушил, но сыграл ва-банк, прекрасно понимая, чем это может закончиться. И о справедливости здесь говорить не приходится. Остаётся лишь ждать, когда будет вынесен окончательный вердикт.

Фото © VK / Sportgymrus / Иван Куляк Дисквалифицируют ли Ивана Куляка? Да. Спорт давно смешался с политикой Нет. Чиновники не будут идти на поводу у политиков

Авторы Шамиль Гаджиев