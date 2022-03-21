Востоковед Островский назвал главное противоречие США и Китая, которое выгодно России

У США и Китая есть очень серьёзные противоречия по Тайваню, однако тот тон, который выбрал Вашингтон в разговоре с Пекином, не приведёт к договорённости. Как заметил китаевед, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, Россия в отношениях с КНР придерживается уже давно подписанных договоров.

"У США и Китая очень серьёзные противоречия по Тайваню. И в ходе переговоров Америка ничего не предложила Китаю, а только давила на него с тем, чтобы [Пекин] присоединился к санкциям против России. Естественно, Китай не любит такое отношение. И, если честно, мне ещё за день до переговоров было понятно, что Китай и Америка с чем на переговоры придут, с тем и уйдут. И никаких подвижек не будет", — сказал Островский Лайфу.

В свою очередь отношения Пекина и Москвы определяются договорами о дружбе и добрососедстве, которые были подписаны ещё давно, заметил эксперт. Также нас связывают экономические связи.

"Прежде всего — поставки энергоресурсов. Ещё 4 февраля было подписано дополнительное соглашение, что мы строим газопровод через Монголию", — добавил Островский, уточнив, что мощность трубопровода составит около 58 млрд кубометров в год.