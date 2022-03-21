Журналист Бородина рассказала, как приучить ребёнка к домашнему труду

Полноценному трудовому воспитанию мешает желание родителей оградить детей от лишних обязанностей, в том числе и по дому. О том, как помочь ребёнку стать самостоятельным, рассказала журналист и мать двоих детей Евгения Бородина.

"Очень часто родители не хотят поручать детям домашние дела, потому что им проще всё сделать самим. Получается, что малыши пропускают целые этапы развития, необходимые для взросления", — пояснила она в беседе с "Москвой 24".

Главной ошибкой, которую допускают родители в процессе воспитания, является желание свести проблемы ребёнка к минимуму — таким образом они отбивают у детей охоту к труду. Бородина отмечает, что любые навыки нарабатываются с опытом.

"Едва ребёнок садится в детском стульчике, он пытается сам орудовать ложкой. Не стоит отказывать ему в этом стремлении", — советует специалист.

Она рекомендует запастись терпением, но не переживать, потому что дети учатся быстро. В качестве примера журналист привела свою знакомую, которая поддерживала дочь во всех начинаниях, в том числе и когда девочка хотела просто приготовить салат.

"Ребёнок сомневался, хорошо ли получится, но мама говорила, что будет рада любому результату. В итоге повзрослевшая дочь активно помогает по дому, находит время для отличной учёбы и занятий вокалом, а у матери появилось больше свободного времени", — резюмировала Евгения.