Биолог Баранова: Тяжёлые последствия омикрон-штамма могут проявиться в течение года

Нельзя считать безопасным омикрон-штамм ковида на фоне других вариантов вируса, его тяжёлые последствия могут проявиться в течение года. Об этом заявила в интервью "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Тяжесть болезни при омикрон-штамме снизилась по той причине, что люди получают иммунитет через вакцину или заражения. Но это никак не связано со свойствами вируса, объяснила Баранова.

"Условно говоря, на 30% снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70% — тем, что люди изменились", — подчеркнула она.

По словам биолога, тяжёлые последствия "омикрона", которые проявляются на протяжении года после выздоровления, сохраняются на высоком уровне по сравнению со средним показателем. Баранова рассказала, что часто смерть наступает вследствие инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний. Это, считает специалист, связано с ковидом, в том числе со штаммом "омикрон".

"Чем больше переболевших, тем хуже становится средний показатель здоровья популяции, тем выше становится популяционная возрастная смертность", — подчеркнула Баранова.

Кроме того, специалист уверена, что в России огромной волны заболеваний коронавирусом, когда болеет каждый второй, больше не случится. По её мнению, просто уровень заболеваемости станет выше нынешнего.

"То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнётся, а где-то недели через три — месяц", — объяснила Баранова.