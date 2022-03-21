Биолог Баранова: Тяжёлые последствия омикрон-штамма могут проявиться в течение года
Часто смерть наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний, что связано с этим вариантом ковида. Специалист также уверена, что в России огромной волны заболеваний не случится.
Нельзя считать безопасным омикрон-штамм ковида на фоне других вариантов вируса, его тяжёлые последствия могут проявиться в течение года. Об этом заявила в интервью "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
Тяжесть болезни при омикрон-штамме снизилась по той причине, что люди получают иммунитет через вакцину или заражения. Но это никак не связано со свойствами вируса, объяснила Баранова.
"Условно говоря, на 30% снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70% — тем, что люди изменились", — подчеркнула она.
По словам биолога, тяжёлые последствия "омикрона", которые проявляются на протяжении года после выздоровления, сохраняются на высоком уровне по сравнению со средним показателем. Баранова рассказала, что часто смерть наступает вследствие инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний. Это, считает специалист, связано с ковидом, в том числе со штаммом "омикрон".
"Чем больше переболевших, тем хуже становится средний показатель здоровья популяции, тем выше становится популяционная возрастная смертность", — подчеркнула Баранова.
Кроме того, специалист уверена, что в России огромной волны заболеваний коронавирусом, когда болеет каждый второй, больше не случится. По её мнению, просто уровень заболеваемости станет выше нынешнего.
"То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнётся, а где-то недели через три — месяц", — объяснила Баранова.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов назвал самым опасным штаммом ковида с начала пандемии вариант "дельта", при котором летальных сходов было выше, чем при "омикроне". Хотя последний штамм заражал на пике в пять раз больше людей.
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