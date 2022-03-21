В России за сутки госпитализировали 2187 человек с коронавирусом
За тот же период полностью излечилось от болезни 61 938 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 271 880.
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 2187 человек, что на 14,3% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от болезни 61 938 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 271 880. За всё время в России выявили 17 611 401 случай коронавируса, из которых 28 709 — за прошедшие сутки. Зарегистрирован 364 901 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель вырос на 409.
Ранее Александр Гинцбург объяснил, как будут использовать назальную вакцину от ковида. По словам главы центра Гамалеи, первые экспериментальные данные показывают, что препарат обеспечивает высокий титр антител.
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