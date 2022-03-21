В России за сутки госпитализировали 2187 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 2187 человек, что на 14,3% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от болезни 61 938 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 271 880. За всё время в России выявили 17 611 401 случай коронавируса, из которых 28 709 — за прошедшие сутки. Зарегистрирован 364 901 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель вырос на 409.