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21 марта, 08:26

Басурин: Специалисты говорят, что Зеленский имитирует управление войсками Украины

По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.

Президент Украины Владимир Зеленский не управляет войсками страны, о чём говорят многие специалисты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию", — сказал Басурин в эфире канала "Россия 24".

По мнению представителя ведомства, управляет ВСУ кто-то другой, однако, кто именно, Эдуард Басурин не уточнил. Также он заметил, что и сам Зеленский находится под чьим-то управлением.

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А ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на уступки по суверенитету и территориальной целостности. Лидер Незалежной подчеркнул, что украинская сторона также не примет каких-либо ультиматумов со стороны РФ. По его словам, окончательным способом решения сложившегося кризиса является диалог.

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Сайт Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков

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