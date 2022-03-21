Басурин: Специалисты говорят, что Зеленский имитирует управление войсками Украины
По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.
Президент Украины Владимир Зеленский не управляет войсками страны, о чём говорят многие специалисты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию", — сказал Басурин в эфире канала "Россия 24".
По мнению представителя ведомства, управляет ВСУ кто-то другой, однако, кто именно, Эдуард Басурин не уточнил. Также он заметил, что и сам Зеленский находится под чьим-то управлением.
А ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на уступки по суверенитету и территориальной целостности. Лидер Незалежной подчеркнул, что украинская сторона также не примет каких-либо ультиматумов со стороны РФ. По его словам, окончательным способом решения сложившегося кризиса является диалог.
Сайт Народной милиции ДНР