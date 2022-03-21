Басурин: Специалисты говорят, что Зеленский имитирует управление войсками Украины

По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.

Президент Украины Владимир Зеленский не управляет войсками страны, о чём говорят многие специалисты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию", — сказал Басурин в эфире канала "Россия 24".

По мнению представителя ведомства, управляет ВСУ кто-то другой, однако, кто именно, Эдуард Басурин не уточнил. Также он заметил, что и сам Зеленский находится под чьим-то управлением.