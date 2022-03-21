ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 08:26
3477

Басурин: Специалисты говорят, что Зеленский имитирует управление войсками Украины

По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.

Президент Украины Владимир Зеленский не управляет войсками страны, о чём говорят многие специалисты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооружёнными силами, он только делает имитацию", — сказал Басурин в эфире канала "Россия 24".

По мнению представителя ведомства, управляет ВСУ кто-то другой, однако, кто именно, Эдуард Басурин не уточнил. Также он заметил, что и сам Зеленский находится под чьим-то управлением.

"Война с фейками": Зеленский обманул израильских депутатов
"Война с фейками": Зеленский обманул израильских депутатов

А ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на уступки по суверенитету и территориальной целостности. Лидер Незалежной подчеркнул, что украинская сторона также не примет каких-либо ультиматумов со стороны РФ. По его словам, окончательным способом решения сложившегося кризиса является диалог.

BannerImage

Сайт Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Эдуард Басурин
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar