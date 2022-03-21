НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 08:18
33493

Упал в горах: На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт

Сообщается, что на борту находилось 133 человека. В настоящий момент к месту аварии движется спасательная команда, число жертв неизвестно.

Предположительно, место крушения пассажирского Boeing 737 в Китае. Видео © Twitter / Timi.Chen

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Сообщается, что на борту находилось 133 человека. В настоящий момент к месту аварии движется спасательная команда, число жертв неизвестно. Отмечается, что на месте крушения начался лесной пожар. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых, предположительно, запечатлено место крушения летательного аппарата и его обломки. Судя по кадрам, самолёт рухнул в горах.

Предположительно, обломок упавшего в горах Китая Boeing 737. Видео © Twitter / FrontSource

Премьер Хорватии подтвердил, что упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу

Премьер Хорватии подтвердил, что упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу

Ранее Лайф рассказал, что военный самолёт США разбился в Норвегии во время учений НАТО. На борту воздушного судна, по данным СМИ, находилось четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

Комментарий

1
avatar
avatar
Валентина Панинасегодня в 09:15

Всем странам и людям нужен МИР! Люди берегите свой Земной Шар!!!

Новости партнеров

Layer 1