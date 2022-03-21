Упал в горах: На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт
Сообщается, что на борту находилось 133 человека. В настоящий момент к месту аварии движется спасательная команда, число жертв неизвестно.
Предположительно, место крушения пассажирского Boeing 737 в Китае. Видео © Twitter / Timi.Chen
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает телеканал CCTV.
Сообщается, что на борту находилось 133 человека. В настоящий момент к месту аварии движется спасательная команда, число жертв неизвестно. Отмечается, что на месте крушения начался лесной пожар. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых, предположительно, запечатлено место крушения летательного аппарата и его обломки. Судя по кадрам, самолёт рухнул в горах.
Предположительно, обломок упавшего в горах Китая Boeing 737. Видео © Twitter / FrontSource
Ранее Лайф рассказал, что военный самолёт США разбился в Норвегии во время учений НАТО. На борту воздушного судна, по данным СМИ, находилось четыре человека.
Shutterstock