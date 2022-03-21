"Давайте начнём всё сначала": Бывший постпред США при ООН осудил отстранение российских спортсменов
В начале марта МОК призвал не допускать российских атлетов к турнирам.
Бывший постоянный представитель США при ООН Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесёт за это ответственность. Это нехорошо для России, это ослабляет Россию. Давайте мы остановимся и начнём всё сначала, а также постараемся достичь мира", — сказал Янг.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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