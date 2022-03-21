"Давайте начнём всё сначала": Бывший постпред США при ООН осудил отстранение российских спортсменов

"Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесёт за это ответственность. Это нехорошо для России, это ослабляет Россию. Давайте мы остановимся и начнём всё сначала, а также постараемся достичь мира", — сказал Янг.