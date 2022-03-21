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Опубликовано 21 марта 2022, 11:46

Слуцкий продолжит работу с "Рубином" после разгромного поражения от ЦСКА

В семи последних матчах в РПЛ клуб потерпел шесть поражений.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжит работу с командой, несмотря на серию неудачных матчей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя клуба.

"Слуцкий будет готовить "Рубин" к игре с "Химками", — заявили в клубе.

Накануне "Рубин" потерпел разгромное поражение от ЦСКА в 22-м туре чемпионата России со счётом 1:6. Уже к 26-й минуте команда уступала с разницей в четыре мяча.

"Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6": Слуцкий не стал говорить о работе арбитров после разгрома от ЦСКА
"Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6": Слуцкий не стал говорить о работе арбитров после разгрома от ЦСКА

Казанский клуб потерпел шестое поражение в семи последних встречах в РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Слуцкого занимают десятое место.

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ФК "Рубин"

Роман Фейгин
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