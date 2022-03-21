Слуцкий продолжит работу с "Рубином" после разгромного поражения от ЦСКА

В семи последних матчах в РПЛ клуб потерпел шесть поражений.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжит работу с командой, несмотря на серию неудачных матчей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя клуба.

"Слуцкий будет готовить "Рубин" к игре с "Химками", — заявили в клубе.

Накануне "Рубин" потерпел разгромное поражение от ЦСКА в 22-м туре чемпионата России со счётом 1:6. Уже к 26-й минуте команда уступала с разницей в четыре мяча.