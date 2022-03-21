В Сети появились кадры первых минут после крушения пассажирского Boeing в Китае

В Сети появились кадры, предположительно, первых минут после крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая . На видео можно заметить большой участок лесной территории, охваченный пожаром.

Над местом падения воздушного судна поднимается густой дым, также слышны звуки, похожие на взрывы. Сейчас точное количество жертв неизвестно, однако сообщается, что на борту находилось 133 человека. В Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что на данный момент неизвестно, были ли в самолёте россияне.