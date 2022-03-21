"Более сильный соперник" : Надаль сравнил себя с Рублёвым после поражения в финале турнира серии "Мастерс" в США
Победителем соревнований стал американец Тейлор Фриц. В полуфинале он одолел Рублёва, а в решающем матче — Надаля.
Победитель 21 турнира Большого шлема испанец Рафаэль Надаль считает, что в финале соревнований серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе он сыграл слабее, чем россиянин Андрей Рублёв днём ранее. Об этом сообщается на сайте АТР.
Победителем турнира стал американец Тейлор Фриц. В полуфинале он одолел Рублёва (7:5, 6:4), а в решающей встрече — Надаля (3:6, 6:7 (5:7)).
"По-моему, победа Фрица над Рублёвым значит намного больше, чем успех в финале. Дело в том, что в субботу у него был гораздо более сильный противник", — сказал Надаль.
В обновлённом рейтинге АТР испанец поднялся на третье место. Он уступает только сербу Новаку Джоковичу и россиянину Даниилу Медведеву. Рублёв идёт седьмым, Фриц после победы в Индиан-Уэллсе стал 13-м.