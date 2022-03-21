НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:18

"Более сильный соперник" : Надаль сравнил себя с Рублёвым после поражения в финале турнира серии "Мастерс" в США

Победителем соревнований стал американец Тейлор Фриц. В полуфинале он одолел Рублёва, а в решающем матче — Надаля.

Победитель 21 турнира Большого шлема испанец Рафаэль Надаль считает, что в финале соревнований серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе он сыграл слабее, чем россиянин Андрей Рублёв днём ранее. Об этом сообщается на сайте АТР.

Победителем турнира стал американец Тейлор Фриц. В полуфинале он одолел Рублёва (7:5, 6:4), а в решающей встрече — Надаля (3:6, 6:7 (5:7)).

"По-моему, победа Фрица над Рублёвым значит намного больше, чем успех в финале. Дело в том, что в субботу у него был гораздо более сильный противник",  сказал Надаль.

Медведев — о падении на второе место рейтинга: Лучше побыть первой ракеткой хотя бы неделю

Медведев — о падении на второе место рейтинга: Лучше побыть первой ракеткой хотя бы неделю

В обновлённом рейтинге АТР испанец поднялся на третье место. Он уступает только сербу Новаку Джоковичу и россиянину Даниилу Медведеву. Рублёв идёт седьмым, Фриц после победы в Индиан-Уэллсе стал 13-м.

Обложка ©

Flickr / Carine06

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1