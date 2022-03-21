Прокуратура поддержала запрет деятельности Meta в России

Представитель прокуратуры на заседании в Тверском суде Москвы поддержала требование запретить в России деятельность компании Meta. Об этом заявила сторона обвинения во время рассмотрения заявления Генпрокуратуры РФ о признании организации экстремистской.

"На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются", — сказала прокурор в суде.

Кроме того, в случае признания компании экстремистской она будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность в РФ. По словам представителя надзорного ведомства, организация "сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам", в результате чего была создана "альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть".