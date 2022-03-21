Прокуратура поддержала запрет деятельности Meta в России
По словам представителя надзорного ведомства, ограничения не коснутся мессенджера WhatsApp, который принадлежит организации.
Представитель прокуратуры на заседании в Тверском суде Москвы поддержала требование запретить в России деятельность компании Meta. Об этом заявила сторона обвинения во время рассмотрения заявления Генпрокуратуры РФ о признании организации экстремистской.
"На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются", — сказала прокурор в суде.
Кроме того, в случае признания компании экстремистской она будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность в РФ. По словам представителя надзорного ведомства, организация "сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам", в результате чего была создана "альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть".
Напомним, Роскомнадзор внёс "Инстаграм" в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован "Фейсбук".
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