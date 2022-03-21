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21 марта, 10:10

Маркетолог Птуха дала прогноз, когда магазины в РФ вернут покупку техники в рассрочку

По словам эксперта, на мировом рынке существует перепроизводство техники и товар на прилавках в России точно окажется, как только появится возможность. Также стабилизируются и финансовые риски.

Российские магазины электроники могут вернуть возможность приобретать технику в рассрочку уже через несколько месяцев, когда ситуация на рынке успокоится. С таким мнением выступила член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха.

В комментарии Лайфу она заметила, что сейчас банки сами не могут понять, как им справляться с ситуацией, и из-за большой ставки Центробанка использование льготной рассрочки как некой акции сейчас невозможно. При ставке в 20% продавец техники при оформлении беспроцентной рассрочки должен дать скидку клиенту в более чем 20%, уточнила Птуха.

"В это поверить довольно сложно, и при нестабильном курсе это означает, что нужно заложить ещё свой риск в связи с возможным скачком курса. Второй фактор, который влияет, — это потенциальный дефицит на рынке самой техники, связанный здесь скорее не с невозможностью этой технике появиться, а с теми проблемами, которые возникли из-за ажиотажного спроса. Это, скорее всего, устаканится за три-шесть месяцев", — уверена маркетолог.

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По словам Птухи, на мировом рынке идёт перепроизводство техники и товар на прилавках в России точно окажется, как только появится возможность. Финансовые риски также могут стабилизироваться через три-шесть месяцев, всё будет зависеть от длительности проводимой на Украине "Операции Z", добавила она.

"Все, кто хотел купить [электронику], уже купили. Поэтому я не думаю, что это сильно ударит. Потом люди сами в это время не склонны обременять себя какими-то кредитными обязательствами", — заключила Птуха.

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Как ранее сообщила газета "Известия", магазины электроники в РФ были вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку. Причиной этому стали повышение ключевой ставки ЦБ и волатильность курса валют.

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АГН "Москва"

Кристина Шайдуллина

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