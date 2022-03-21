Британцы могут лишиться фиш-энд-чипс из-за антироссийских санкций

Из-за антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть национальное блюдо страны фиш-энд-чипс — жаренные во фритюре картофель и рыба, сообщает газета Daily Mail.

Президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук рассказал изданию о том, что кафе, в которых готовится блюдо, могут остаться без подсолнечного масла и рыбы. Он пояснил, что половина всех запасов первого поступала в Великобританию из РФ и Украины.

"Если у нас исчезнет (рыба. — Прим. Лайфа), это будет большая проблема, потому что нет плана Б", — сказал Крук, отмечая, что от 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в кафе, приходится на Россию.

Кроме того, эксперт опасается закрытия трёх тысяч заведений, где готовят фиш-энд-чипс. По его словам, блюдо всегда считалось дешёвой едой, но теперь стоимость порции "будет непомерно высока".

Ранее помощник Байдена назвал условие отмены санкций против России. По его словам, американская администрация полна решимости доказать, что введённые против РФ ограничения способны привести к существенным издержкам для неё.