Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии — у него диагностировали септический шок. Кроме того, у политика отказало лёгкое, сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.