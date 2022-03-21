Владимир Жириновский находится в критическом состоянии
За последние сутки в лечении 75-летнего лидера ЛДПР выражена отрицательная динамика. Врачи пока не дают оптимистичных прогнозов насчёт восстановления политика.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии — у него диагностировали септический шок. Кроме того, у политика отказало лёгкое, сообщает телеграм-канал SHOT.
По результатам анализов Жириновский по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии, в целом наблюдается отрицательная динамика. Врачи говорят, что стабилизировать состояние лидера либерал-демократов будет весьма непросто.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.