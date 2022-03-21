Он напомнил, что до этого Киев разместил на своей территории ракетные блоки двойного пуска и биолаборатории, в которых "готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ".

Действия России в рамках "Операции Z" носят исключительно оборонительный характер, при этом жители США не получают объективную информацию о ситуации на Украине. Об этом в беседе с Real America’s Voice заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун.

"Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтёте об этом в мейнстримных СМИ", — сказал он.

Стоун отметил, что Украина разместила на своей территории ракетные блоки двойного пуска и биолаборатории, которые финансируются за счёт США и в которых "готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ". Незалежная едва ли похожа на то, о чём американцам говорят в СМИ, подчеркнул бывший работник администрации Трампа.

Кроме того, Стоун заявил, что слова американских политиков о необходимости поддержки демократии на Украине звучат лицемерно, потому что киевские власти сложно назвать демократическими. Он уточнил, что сразу после выборов президента Зеленский арестовал оппозиционного кандидата, объявил его партию незаконной и закрыл три телеканала.