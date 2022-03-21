Песков: Москве и Киеву пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского
По словам официального представителя Кремля, прежде должна быть выполнена "домашняя работа" в ходе переговорного процесса. Ранее сообщалось, что делегации двух государств продолжат работу 21 марта.
Российская и украинская делегации пока не достигли такого результата, который позволил бы организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля заметил, что Путину и Зеленскому "нечего будет фиксировать", так как переговорный процесс не достиг определённых договорённостей.
Напомним, очередной раунд переговоров Украины и России состоится 21 марта. С подтверждением этой информации, в частности, выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.