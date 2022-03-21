Песков: Москве и Киеву пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского

По словам официального представителя Кремля, прежде должна быть выполнена "домашняя работа" в ходе переговорного процесса. Ранее сообщалось, что делегации двух государств продолжат работу 21 марта.

Российская и украинская делегации пока не достигли такого результата, который позволил бы организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля заметил, что Путину и Зеленскому "нечего будет фиксировать", так как переговорный процесс не достиг определённых договорённостей.