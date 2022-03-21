Американский комик Боровиц назвал Зеленского фаворитом на пост президента США

Украинский президент Владимир Зеленский "стал лидером" президентской гонки в США. Об этом заявил американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты The New Yorker.

"Новый опрос, проведённый Институтом исследования общественного мнения Университета Миннесоты, показывает, что президент Украины лидирует как среди республиканцев, так и среди демократов в гонке за Белый дом", — говорится в сообщении.

По результатам опроса, за Зеленского отдан 51% голосов. Действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовы выбрать 23% респондентов, а за 45-го американского лидера Дональда Трампа проголосовал каждый семнадцатый.

Руководивший опросом Дэвис Логсдон отметил, что рождение украинского лидера не в США не должно быть препятствием, чтобы стать американским лидером.

Ранее Лайф писал, что Зеленский назвал Иерусалим правильным местом для переговоров с Россией. Украинский лидер провёл диалог с премьером Израиля и поблагодарил его за усилия, направленные на организацию подобной встречи на этой нейтральной площадке.