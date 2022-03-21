Американский комик Боровиц назвал Зеленского фаворитом на пост президента США
Таким мнением он поделился, опираясь на исследование. Руководивший опросом Дэвис Логсдон отметил, что рождение главы Незалежной не в Америке не должно стать препятствием для этого.
Украинский президент Владимир Зеленский "стал лидером" президентской гонки в США. Об этом заявил американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты The New Yorker.
"Новый опрос, проведённый Институтом исследования общественного мнения Университета Миннесоты, показывает, что президент Украины лидирует как среди республиканцев, так и среди демократов в гонке за Белый дом", — говорится в сообщении.
По результатам опроса, за Зеленского отдан 51% голосов. Действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовы выбрать 23% респондентов, а за 45-го американского лидера Дональда Трампа проголосовал каждый семнадцатый.
Руководивший опросом Дэвис Логсдон отметил, что рождение украинского лидера не в США не должно быть препятствием, чтобы стать американским лидером.
Ранее Лайф писал, что Зеленский назвал Иерусалим правильным местом для переговоров с Россией. Украинский лидер провёл диалог с премьером Израиля и поблагодарил его за усилия, направленные на организацию подобной встречи на этой нейтральной площадке.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.