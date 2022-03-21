Песков: Концерт-митинг в "Лужниках" показал максимальную поддержку россиянами решений Путина

Прошедший в "Лужниках" концерт-митинг по случаю восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России продемонстрировал максимально возможную поддержку решений президента РФ Владимира Путина россиянами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное", — сказал он.

Песков добавил, что это та самая поддержка, на которую опирается Путин и которая "была весьма и весьма отчётливо продемонстрирована".