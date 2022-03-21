Песков: Москва негативно воспримет попытки стран вмешаться в "Операцию Z"
По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин чётко указал на это в своём ночном видеообращении к гражданам страны и всему миру.
Россия негативно воспримет попытки других государств вмешаться в проводимую на Украине "Операцию Z", рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно [воспримет такие попытки]. Об этом сказал в своём ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно ещё раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в обращении главы государства всё доступно и понятно сказано.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.