Песков: Москва негативно воспримет попытки стран вмешаться в "Операцию Z"

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин чётко указал на это в своём ночном видеообращении к гражданам страны и всему миру.

"Негативно [воспримет такие попытки]. Об этом сказал в своём ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно ещё раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", — сказал Песков.