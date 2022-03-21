Песков: Решение о переносе региональных выборов не принималось

На сегодняшний день решение о переносе региональных выборов в 2022 году не принималось и не обсуждалось в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось, никакого актуального обсуждения не ведётся. Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", — ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли перенос губернаторских выборов в ряде регионов в текущем году.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Кремле рассматривают сценарий отказа от прямых губернаторских выборов в сентябре 2022 года. Источники издания допустили вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании.